憂貿易戰火重燃 美股插近3%

產油國開始減產 紐油一周升16.8％

高盛認為，在多國解除封鎖措施前已有迹象顯示需求在改善，供應亦已開始迅速下降。石油市場將在幾周內轉為供不應求，市場亦似乎通過了存儲容量測試，石油供需終於顯示出改善的迹象。

該行估計，紐油將在5月份反彈至25美元，但價格波動仍將很大；隨着庫存正常化，第三季度布油將在30美元附近走平。

隨着油組減產，紐約6月期油收升5%，每桶報19.78美元，單周升16.8%；布蘭特7月期油收跌0.2%，每桶報26.44美元，但本周仍累升6.6%。紐油及布油在連續三周插水後，總算止跌回升。

不過，中美貿易戰火或重燃，美國總統特朗普再就新冠肺炎疫情表示要向中國加徵關稅。他上周五出發前往大衞營時回應記者提問，表示中國有很多事正在發生，而美方顯然對正在發生的事情感到不高興，這對於全球各國來說亦是一個很差的情况，而提高對中國的關稅，當然是選擇之一。

港股ADR幾乎全線受壓

特朗普於4月30日曾揚言不排除向中國加徵1萬億美元關稅，以懲罰北京當局隱瞞疫情，貿戰陰霾下，美股5月開局下挫，道指上周五插622點或2.56%，收報23,723點；標指跌81點或2.81%；收報2,830點；納指跌284點或3.2%，收報8,604點。

整周累計，道指、標指及納指分別跌0.22%、0.21%及0.34%。

另外，港股ADR幾乎全線受壓，匯控（0005）折合報39.25元，較港收市低2.49%；騰訊（0700）折合報396.29元，較港收市跌4.97%。內銀股向下，工行（1398）、建行（0939）、中行（3988）分別較港收市跌5.28%、5.24%及4.44%。