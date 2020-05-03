股神稱已有接班人及交棒時間

李祿曾被傳為接班人

巴菲特今年8月將年滿90歲，其老拍檔芒格更已經96歲，所以誰是接班人這個問題早已被投資者問了10年以上，候選名單亦一個接一個，就連當年推薦巴菲特入股比亞迪（1211）的李祿也曾被視為接班人選。

不過，要到2012年巴菲特才透露有接班計劃，至2015年才開始漸漸透露其心目中的接班人條件，包括希望由公司現任管理人員中選出和較年輕。而在今年2月的致股東函中，巴菲特更明確表露退意，又指公司已經為他與芒格的離開做好了百分百的準備。

阿貝爾較另一接班人選年輕10歲

目前接棒股神的兩大熱門，是2018年由巴菲特提拔為集團副主席的格雷格．阿貝爾（Greg Abel）與阿吉特·吉恩（Ajit Jain）。值得留意是，今年2月巴郡公布2019年業績，巴菲特在致股東函中曾表示，今年股東大會芒格不會出席，取而代之與他一起主持大會的是阿貝爾與吉恩，但4月27日巴郡公告，因新冠肺炎疫情，股東大會改為網上直播的同時，巴郡高層中亦只有阿貝爾會與巴菲特一起現身，此安排令市場認為阿貝爾已被看高一線。

事實上，阿貝爾與吉恩都在各自的範疇為巴郡帶來極大的收益，但阿貝爾今年才59歲，比吉恩年輕10年，正好符合巴菲特希望接班人年輕這個條件。