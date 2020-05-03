投資損手 巴郡首季勁蝕3880億 股東會阿貝爾伴隨股神 被視接班大熱

在此季績下，年屆90歲的巴菲特於股東大會上怎看後市和接班人安排均會是焦點所在。

明報記者 李哲毅

據巴郡財報，今年首季虧損497.46億美元，按年及按季均轉盈為虧，虧損主要來自帳面投資損失達到556.17億美元，原本去年第四季巴郡帳面投資賺247.39億美元；就算去年同期亦有161.06億美元收益。以最重倉五隻股份蘋果、美國銀行、可口可樂、美國運通及富國銀行為例，截至3月底，蘋果持股價值638億美元，較去年底降13.4%；美國運通持股價值130億美元，較去年底降31.2%；可口可樂持股價值177億美元，較去年底降19.9%；美國銀行持股價值202億美元，較去年底降39.5%；富國銀行持股價值99億美元，較去年底降46.8%。

首季核心盈利仍按年升5.69%

不過，巴郡首季核心盈利仍按年上升5.69%至58.71億美元，但當中保險業務核保經營溢利按年少6.68%至3.63億美元；鐵路、公用及能源業務跌5.76%至17.51億美元；工業、服務及零售業務經營溢利跌7.36%至20.38億美元，增長主要來自保險業務投資經營溢利升12.05%至13.86億美元，以及其他業務虧轉盈至3.33億美元。

手頭現金增至1373億美元

巴郡在財報中更指出，原本大部分業務在3月中旬之前均錄得按年增長，但隨着疫情蔓延，各業務在3月下旬以及4月均受到不同程度的負面影響，而目前亦無法合理估算影響的持續時間和程度。

首季業績公布後，巴郡亦於香港時間今天凌晨舉行股東會，因應疲情，今年周年股東大會要改為網上直播，巴菲特老拍檔芒格不會出席，而是由巴郡非保險業務副主席阿貝爾（Greg Abel）陪同巴菲特主持會議，阿貝爾亦是巴郡下任行政總裁熱門人選。

除了接班人，股東會焦點亦會是巴郡的投資策略，尤其是截至3月底其手頭現金增至1373億美元，期內只淨買入18億美元股份，及斥17億美元回購巴郡股份。究竟巴菲特會否出手尋找新投資機會，還是只能繼續回購股份，以及其對航空股和美國經濟的看法，都受到關注。