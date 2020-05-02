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2020年5月2日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
蘋果次季內地銷售按年跌逾7% iPhone銷售受壓 庫克拒回應新產品會否押後推
IDC：首季全球智能手機出貨量減12%
貝索斯：亞馬遜次季或蝕15億美元
騰訊增持Afterpay股權至5%
泰禾投資：母企已停研併泰禾人壽
Deliveroo預告疫後或「炒」外賣員
職位大幅減少 3行業疫市請人
花旗提供視像遙距投保服務
澳門4月賭收按年挫97% 連跌7月
特朗普稱追究疫情 中美摩擦恐加劇 道指早段跌逾600點
歐洲最大廉航瑞安裁15％人手
美服裝品牌J.Crew最快今申破產
嘉熙錄10宗撻訂 遭殺訂逾1240萬 9伙屬建期付款 未知是否涉上會失敗
藍天海岸兩房 「零議價」610萬售出
陸振球：香港樓巿似現滯脹
周末睇樓好去處
迎海海天名邸 山海雙輝
會所設模擬駕駛艙 持牌機師教揸飛機
區內新盤做價屢創新高
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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