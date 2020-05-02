嘉熙錄10宗撻訂 遭殺訂逾1240萬 9伙屬建期付款 未知是否涉上會失敗

明報記者 甘潔瑩

嘉華營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明回覆本報指出，因買家未能如期完成交易，故集團沒收訂金，此屬物業買賣的正常運作。

嘉華溫偉明：屬正常運作

據嘉熙的成交紀錄冊顯示，新近撻訂的10宗個案，當中9伙在2018年6月或7月售出，成交價介乎652.8萬至1468.4萬元，買家全選用建築期付款，並在簽署臨時買賣合約、簽署買賣合後60天及180天內，分別各繳付樓價5%，合共樓價15%。惟上述9伙在上月29日終止買賣合約，買家分別遭殺訂97.92萬至220.26萬元。未知是否與未能上會承做按揭有關。

另餘下1宗撻訂個案是9座2樓C室，買家在去年6月以476.9萬元購入單位，並選用90日即供付款，須在簽署臨時買賣合約、簽署買賣合後60天內，各支付樓價5%，合共支付樓價10%，餘額在簽署買賣合後90天內付清，惟該買家亦在上月29日撻訂離場，遭殺訂47.69萬元。而上述10伙撻訂單位合共殺訂1240.97萬元。

啟德龍譽複式戶呎價逾4.5萬

據本報統計，連同嘉熙最新的10宗撻訂個案，今年4月全月錄得約40宗撻訂個案，較今年3月45宗，按月減少11%。

另一邊廂，部分新盤銷情加快，佛誕及「五．一」勞動節兩天假期，共售出近140伙一手單位，其中保利置業（0119）啟德龍譽最新售出一個複式戶，有關單位為第2A座37及38樓A室，實用面積2700方呎，附設1008方呎天台，4房連4套房及工人套房間隔，成交價1.235億元，折合實呎45,741元，創項目成交價及呎價新高紀錄。據悉，項目於今年暫售出28伙，套現逾7億元。

青衣明翹匯兩日沽5伙

而佳明集團（1271）旗下青衣明翹匯兩日共沽出5伙，佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，昨日售出最後2伙1房單位， 而整個項目348伙分層1房及地下花園1房單位已全數沽清。