美服裝品牌J.Crew最快今申破產

早前撤出港 全美182家門店

J.Crew於2011年由私募基金TPG、Leonard Green & Partners以30億美元私有化，在全美有182家門店。它在2006年創立的年輕品牌Madewell，另有140家門店。J.Crew曾希望通過IPO剝離Madewell，以減輕其債務負擔，但被債權人阻止。早在疫情爆發前，J.Crew已飽受銷售轉弱及債務的影響，其多名主要設計師已於2017年離任。疫情爆發後，其經營進一步受壓。不過市場人士認為，J.Crew有強大的品牌，處境勝過百貨行業，而且它可嘗試僅以電商形式經營，毋須透過實體店或第三方營運。穆迪早前估計，截至今年2月1日為止的財年，J.Crew的年銷售額為25億美元。

（綜合報道）

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