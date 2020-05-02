歐洲最大廉航瑞安裁15％人手

餘下員工減薪兩成

瑞安航空警告，今年頭3個月虧損將超過1億歐元（約8.5億港元），4至6月虧損將會更大。該公司預計，它在4至6月的客運量僅15萬人次，較原本目標低99.5％。在7至9月期間，其客運量預計將不超過原定目標4460萬人次的50％。到明年3月為止的財年，其乘客量預計將少於1億，較原定目標低35％。

瑞安航空行政總裁奧利里（Michael O'Leary）表示，鑑於法航荷航集團（Air France-KLM）從法國及荷蘭政府獲得90億歐元（約766億港元）援助，漢莎航空也有望獲德國政府接收，令他對業界形勢的看法有變。他說，陷入危機的漢莎、法航、荷航及意航原本需要裁員及重組，現在卻有政府援助作後盾，完全打破應有的市場競爭，這將會為瑞安航空、英航、易捷航空（EasyJet）等經營良好的航空公司帶來困難。瑞安航空已就政府救助航空公司的問題向歐盟委員會投訴。

奧利里稱，瑞安航空須在未來12個月縮小規模，若無法在未來兩年內大幅降低成本，將無法在機票價格低迷的市場妥善營運。他表示，裁員詳情將於7月公布，裁減的幅度可能擴大至三分之一的員工，且不排除會進一步裁員。瑞安計劃裁員前，英航已宣布削減三成人手，北歐航空（SAS）也將裁員五成。

瑞安也打算關閉歐洲多個基地，並檢討其增長計劃及飛機訂單，現正與波音等積極談判，以減少未來兩年的飛機交付數量。歐洲最大的希斯路機場行政總裁John Holland-Kaye昨表示，4月乘客人數料下降97％，使維珍航空等瀕臨倒閉。他不滿英國政府未有像美國、法國等政府般援助業界，可能會毀掉英國的航空業。此外，波音已通過發債融資250億美元自救，避免尋求美國政府援助。

（綜合報道）

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