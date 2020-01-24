特朗普稱追究疫情 中美摩擦恐加劇 道指早段跌逾600點

特斯拉周三收市公布上季出乎意料連續3季錄得盈利，刺激股價向上。在馬斯克昨晚發推文前，特斯拉股價為760.23美元，之後應聲下滑，並跌穿700美元。根據馬斯克此前與美國證交會的和解協議，他在發布特斯拉重要信息前，要徵詢法律顧問意見。

馬斯克指股價太高

特斯拉應聲挫12%

疫情之下，美國上月製造業活動進一步萎縮，但收縮幅度未及預期大。4月ISM製造業指數由3月的49.1降至41.5（見圖），是2009年4月以來低位。美國4月Markit製造業PMI終值亦降至36.1，同樣見11年低位。製造業為美國GDP貢獻11%，數據預示美國次季經濟繼續下滑。

埃克森美孚32年首錄季度虧損

油價回軟之際，美國最大石油公司埃克森美孚（ExxonMobil）首季虧損6.1億美元，是其32年來首次季度虧損。相比下，它去年同期錄得23.5億美元盈利。埃克森美孚預期，原油需求在疫情下偏軟，將繼續拖累其第二季表現。該公司股價早段跌4%，今年迄今跌逾三成。

埃克森美孚行政總裁伍茲（Darren Woods）稱，疫情為利潤率帶來「前所未有的壓力」。據彭博社數據，各投行分析師予埃克森美孚股票3個「買入」評級、18個「持有」評級及7個「賣出」評級。

雪佛龍：疫情削需求

影響集團財務

不過受惠於下游煉油業務收益等因素，美國第二大石油公司雪佛龍（Chevron）首季利潤按年增長36%至36億美元。但雪佛龍警告，由於疫情令原油需求減少，其財務狀况將受影響。雪佛龍早段股價跌3%。

雪佛龍稱，除了受煉油業務推動，頁岩油產區產量增加、菲律賓上游資產出售，以及有利的稅務項目及外匯影響，都令首季利潤大增。不過雪佛龍將繼續削減今年的資本支出，由原本200億美元降至140億美元。由於美國原油庫存增長比預期少，油價續升。6月紐約期油昨晚升逾1%，在每桶19美元徘徊。

（綜合報道）

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