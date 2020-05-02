澳門4月賭收按年挫97% 連跌7月

按澳門博彩監察協調局公布，首四個月累計博彩毛收入為312.4億元，按年跌68.7%。

因應疫情影響，澳門政府早前已將今年博彩收入預測調低至1300億元，較原先預期減半。

雖然博彩收入連月急挫，不過有大行早前發表報告支持濠賭股，瑞信早前報告提到，相信內地「自由行」有望可於5月恢復，潛在可推動成為行業催化劑，更可自其他區內賭場上搶佔市佔率，該行建議短期可收集濠賭股。

摩通：最差情况已過去

同時，中介人目前估算貴賓廳的復蘇會較快，因潛在需求上升，預期當限制解除後，可回復至去年第三季的水平，預料澳門博彩中場亦可回復至去年底水平。

摩通則同樣相信5月後將陸續有好消息，認為有機會旅遊禁令會自5月起逐步放寬，並估計廣東將放寬針對澳門的隔離措施，而海陸空交通及個人遊簽證將陸續在6月份分階段放寬，而到7至8月暑假則會全面恢復個人遊及旅行團簽證。

該行認為現時仍難估算復蘇情况，但賭收至少可較現水平回復上升趨勢，反映「最差的情况已過去」，令股份有藉口反彈。