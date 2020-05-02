花旗提供視像遙距投保服務

花旗銀行昨日公布，將於下周起為Citigold及花旗私人客戶業務的本地客戶，提供視像遙距投保服務，當中包括儲蓄保險產品。花旗回覆查詢時表示，視像會議可算為與客戶面見投保，該行所有為友邦（1299）銷售的人壽產品，皆可以視像會議形式銷售。保監局表示，有關項目是屬於保險科技沙盒的試行項目。

屬保險科技沙盒試行項目

據了解，因為有關安排是試行項目，所以友邦只可以透過花旗的特定客戶，開放遙距儲蓄保險，不包括其他銷售。花旗表示，客戶與客戶經理可於網上進行視像會面，並透過熒幕即時分享，進行財務需要分析並了解保險產品，再以電子簽名完成投保程序。視像遙距投保服務涵蓋多種保險產品，包括人壽、儲蓄、退休、危疾及醫療保障。

保監局稱，有關虛擬銷售服務合作，是屬於保監局「保險科技沙盒」的試行項目。除因應疫情在2月及3月推出的臨時便利措施，當局亦有透過保險科技沙盒，讓合適的保險公司試行應用保險科技，便利客戶透過非傳統面對面的渠道，選購適合保險產品。

沙盒試行項目均必須符合一系列主要原則，包括有明確的試行範圍、有足夠風險管控程序等。花旗銀行保險業務主管何文俊表示，去年經數碼渠道銷售的新做保單數目按年錄得13%的升幅，客戶反應相當理想。