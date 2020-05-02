Deliveroo預告疫後或「炒」外賣員

應徵者眾 處理時間達5個月

現時申請成為Deliveroo以至foodpanda等平台的外賣員，除填寫個人資料，提交銀行戶口證明及身分證明文件等基本手續外，其後亦要參加平台所舉辦的簡介會以及領取裝備，才能正式成為送餐員。有消息人士引述Deliveroo發送予新申請者的電郵指出，由於現時有大量申請人數，公司已暫時停辦簡介會，申請流程將會基於各區的需求而定，估計等候時間需要2至5個月。

據了解，由於近期送餐員人數急增，Deliveroo近日在招聘新人時加入條款，透露公司預計未來兩個月內會有特別高的外賣需求量，會繼續招募更多送餐員以滿足需求增長，但期望此期間結束時，「根據所附協議，行使權利終止與送餐員的供應商協議」，意味Deliveroo將在外賣高峰期後與部分送餐員解約，縮減人手規模，由於送餐員均為自僱人士，解約並不會獲得賠償或遣散費。

送餐員屬自僱 解約不獲賠償

值得留意的是，Deliveroo香港區總經理羅家聰在今年4月初接受本報訪問時指，因應近期生意大增，上調多項發展目標，包括將全年派送人員目標增至8000人。他更透露，4月初首個星期已錄得逾千人申請，加入成為派送人員。

另一熱門外賣平台foodpanda同樣接獲巨額外賣員申請數目，foodpanda表示，由於簡介會預約配額有限，加上現時有大量申請，新申請者的等候時間約4至6個星期。

學者料需求延續兩個月

中文大學商學院客座教授冼日明表示，本港疫情尚未平息，即使看似高峰期已過，但估計外賣需求仍會延續一至兩個月，現時外賣配送員的供需兩端上升，外賣平台吸納更多人手，但日後經濟好轉，外賣需求回落，這些公司亦要調整策略，去維持長遠生存空間。