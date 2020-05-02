泰禾投資：母企已停研併泰禾人壽

與泰禾集團屬同系的泰禾投資，於2017年以106億元向大新銀行收購壽險業務，改名成為泰禾人壽。泰禾集團周二（4月28日）在深交所發出公告，指有意透過發行新股向泰禾投資收購泰禾人壽，指可以加強協同效應，進一步令市場對泰禾人壽憂慮加深。

傳康宏去信全體銷售人員 停賣泰壽產品

不過，泰禾人壽昨日在公司網站發出聲明，稱經向母公司查詢後，獲通知已停止研究是次資產重組的可行性，並決定中止重組所涉的收購方案。公司又稱，目前業務運作一切如常，將採取嚴謹的風險管理及審慎的投資策略原則，財務狀况絕對穩健，現時流動資金非常充足，足以應付理賠索償和期滿退保的資金需要。

事實上，市場對泰禾人壽憂慮擴大，更已影響中介暫停銷售相關產品。專欄作家任美貞在《立場新聞》引述消息撰文，指康宏理財為保守起見，周三（4月29日）已去信全體銷售人員，暫時停止出售泰壽產品。文章中引述一份康宏內部信件指，「泰壽由保監局監管，我們沒有收到任何信息指泰禾人壽財政不穩。不過，基於審慎起見，產品委員會決定停止提供泰壽的產品，直至有獨立第三者能澄清泰壽的狀况為止。」康宏發言人表示，公司經常要檢查產品是否符合客戶之要求，不會對個別產品作評論。

泰壽CEO：與內地泰禾集團「絕對分割」

泰禾人壽行政總裁余健南回覆《蘋果日報》查詢時指出，下周將約見康宏高層，交代清楚公司在香港獨立自主營運、財務獨立、專業管理投資，與內地泰禾集團絕對分割，又強調公司受保監局及百慕達監管機構直接監管，公司管治符合監管機構的法規，希望爭取康宏同意復售產品。