騰訊增持Afterpay股權至5%

騰訊3月底起多次增持

據Afterpay公告披露，騰訊是在3月27日開始，在19個交易日中投入約3.02億澳元（約15.12億港元）「掃貨」，買入合共約1288.54萬股股份，相當於Afterpay約5%股權。Afterpay昨日收市報29.16澳元，與騰訊首日買入當天收市價19.1澳元比較，股價在約一個月時間內上升超過五成。

Afterpay成立於2014年，當時大股東為公司系統開發商Touchcorp，其後由於Afterpay業務高速增長，兩家公司於2017年2月宣布合併成為現時的Afterpay，現時公司已經進入ASX200指數，市值超過37億澳元。

「先買後付」概念 無信用卡分期付款

Afterpay業務概念為「先買後付」，可簡單解釋為無信用卡分期付款，為消費者提供彈性支付方式，毋須支付所購買商品的全額，而是可以分成最多56天內，每兩周分期付款，其間不會收取任何利息和手續費。目前Afterpay在澳洲擁有超過600萬名用戶，合作店超過2萬家。

Afterpay業務目前主要覆蓋澳洲、新西蘭、美國及英國市場，並計劃進軍加拿大。不過，值得留意的是，阿里巴巴在2018年曾計劃透過收購速匯金（MoneyGram）進軍國際支付市場，惟最終在無法獲得美國監管機構批准下宣告失敗。今次騰訊入股Afterpay，除可能協助公司在中國發展業務之外，亦有可能協助騰訊進軍海外支付市場。