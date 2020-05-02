貝索斯：亞馬遜次季或蝕15億美元

首季淨銷售額按年增26% 勝預期

有關疫情的支出，亞馬遜表示，集團已購買了1億個口罩供員工、司機及後勤部門等使用，並購入超過1000多台紅外線熱像儀和31,000個溫度計等。此外，由於疫情帶動網購、雲端服務及串流平台等服務的需求，集團自3月中增聘17.5萬員工，主要集中為倉庫及運輸服務。集團將美國員工基本時薪調高2美元，英國員工基本時薪提高2英鎊，歐盟僱員時薪提高2歐元等，按預計截至5月16日計算，亞馬遜料額外增加7億美元支出。

集團亦交出次季指引，預料淨銷售額將介乎755億元至810億元，按年增幅18%至28%。但集團表明，指引只反映了截至4月30日的預測，未能計入不可控的因素，包括全球經濟狀况變化、新冠疫情大流行的持續時間和蔓延情况、政府採取的行動等等。其他業務方面，亞馬遜雲端服務Amazon Web Services（AWS）上季經營溢利達30.75億元，較去年同期增長38.3%，佔集團整體經營溢利77%，淨銷售額為102.19億元，突破100億元的里程碑，按年上升32.8%。