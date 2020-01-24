IDC：首季全球智能手機出貨量減12%

中國內地出貨量按年挫兩成

IDC研究總監Nabila Popal表示，由於疫情蔓延至全球，主要經濟體完全停濟，導致消費者對智能手機需求放緩，開始在本季末浮現，各大手機供應商正重新考慮原定的全年預測。報告內提到，隨着全球確診病例開始減少，3月中國內地手機市場開始復蘇，但主要是基於早前壓抑的需求，未必能夠維持。

蘋果首季出貨量微跌0.4％

IDC認為，蘋果今年首季的出貨量按年微跌0.4％，是三大供應商中跌幅最小，並指預期消費者年內可能更傾向購買中低價位手機，因此有利新款iPhone SE的銷量。反觀其競爭對手三星，雖然季內推出5G旗艦系列Galaxy S20，並打算在今年下半年推出兩款高端機Note 20及Fold 2，不過售價高的產品未必能獲得消費者青睞。