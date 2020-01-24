IDC：首季全球智能手機出貨量減12%

【明報專訊】市場研究公司IDC公布，在新冠肺炎疫情影響下，今年首季全球智能手機出貨量將按年減少11.7%至2.76億部，中國內地出貨量按年急挫20.3%；美國及西歐市場分別跌16.1%及18.3%。報告表示，雖然以往首季出貨量通常會較其他季度低，不過今次是有史以來最大按年跌幅，並續指中國內地佔全球智能手機出貨量的四分之一，因此停工停產對整個市場產生巨大影響。
中國內地出貨量按年挫兩成
IDC研究總監Nabila Popal表示，由於疫情蔓延至全球，主要經濟體完全停濟，導致消費者對智能手機需求放緩，開始在本季末浮現，各大手機供應商正重新考慮原定的全年預測。報告內提到，隨着全球確診病例開始減少，3月中國內地手機市場開始復蘇，但主要是基於早前壓抑的需求，未必能夠維持。
蘋果首季出貨量微跌0.4％
IDC認為，蘋果今年首季的出貨量按年微跌0.4％，是三大供應商中跌幅最小，並指預期消費者年內可能更傾向購買中低價位手機，因此有利新款iPhone SE的銷量。反觀其競爭對手三星，雖然季內推出5G旗艦系列Galaxy S20，並打算在今年下半年推出兩款高端機Note 20及Fold 2，不過售價高的產品未必能獲得消費者青睞。