蘋果次季內地銷售按年跌逾7% iPhone銷售受壓 庫克拒回應新產品會否押後推

明報記者 葉子晴

除中國市場，蘋果在美國及日本市場次季的銷售收入均下跌，其中美國期內收入按年微跌0.5%至254.73億美元；來自日本的收入按年跌5.9%至52.06億美元。反而，集團期內在歐洲銷售收入按年升逾9%至142.94億美元，成為升幅最大的地區。

美日次季銷售收入跌 歐按年升逾9%

另外，季內來自包括iCloud儲存空間、Apple音樂、Apple TV在內的服務收入，按年急升逾16%至133.48億美元。外媒分析認為，升幅主要由於多地居民被迫留在家中，帶動其串流媒體服務訂閱量增加。庫克在分析員電話會議上指出，次季蘋果設備上的付費應用及服務訂戶總數達到5.15億，較去年同期增加1.25億。

指供應鏈3月底「踩行油」重啟

蘋果在公布季績後，未有按照多年來的慣例，預測今季業績。庫克認為，疫情下不明朗因素較多，因此未能估計現季的銷售表現。不過，他透露，隨內地逐漸復工，銷售情况會明顯改善。另外，由於蘋果在內地的生產線在疫情下受阻，觸發外界憂慮新產品會否延遲推出及量產，雖然庫克拒絕回應新產品推出時間是否會延後，但表示集團的供應鏈已在3月底「踩行油（full throttle）」重啟運作。

擬本月上旬重開美部分門店

集團在上月24日推出新一代iPhone SE，不過在疫情之下只能依賴線上銷售渠道。庫克指出，對新iPhone SE，以及次季發布新Macbook、iPad的銷售情况感滿意；同時透露，新品在4月下旬的銷售表示，較3月初及4月上旬時明顯改善。目前除中國內地、香港、台灣及韓國外，各地的蘋果門店仍然關閉。庫克表示，集團計劃在未來一至兩周內重開奧地利及澳洲的分店，並打算在本月上旬重開美國部分門店。