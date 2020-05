蘋果次季內地銷售按年跌逾7% iPhone銷售受壓 庫克拒回應新產品會否押後推

【明報專訊】在新冠狀病毒疫情影響下,蘋果次季銷售收入仍有增長,勝市場預期。蘋果於美國當地時間周四(4月30日)公布季績,截至3月底止的第二季,收入按年微升0.5%至583.13億美元,其中來自中國的收入按年跌7.5%至94.55億美元,按季急挫三成。單計iPhone次季銷售收入為289.62億美元,較去年同期減6.7%,是4年新低。集團行政總裁庫克(圖)接受路透社訪問時表示,疫情下無法預測新一季表現,但認為在中國業務正「朝正確的方向前進(headed in the right direction)」,惟他拒絕回應內地生產線受阻,會否影響新型號產品推出。