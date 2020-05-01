新盤昨售逾百伙 白石角雲滙銷情最佳

MONTARA系列沽清 套現近98億

會德豐昨日以原價重推MONTARA及GRAND MONTARA共8伙撻訂單位，吸引逾百組買家到場登記，有關單位在1小時內沽清，共套現6300萬元。發展商稱，MONTARA系列共1120伙，現已全部沽清，套現近98億元。

另九建（0034）油塘海傲灣昨日售出2伙，其中一伙為花園特色戶，位於2座5樓B室，實用493方呎，附設406方呎花園，成交價1208萬元，實呎24,503元，項目尚餘1伙花園單位待售。據悉，海傲灣目前累售608伙，佔項目總數646伙的逾94%。而佳明（1271）青衣明翹匯昨日亦售出3伙，其中1A座33樓E室，屬實用299方呎1房戶，成交價611.9萬元，實呎20,465元，創項目1房標準戶做價及呎價新高。

市場統計，今年4月份新盤市場全月錄得約800宗成交，較3月份全月約910宗，按月下跌12%，主要是上月初疫情波動，加上政府實施限聚令，窒礙市場氣氛所致。