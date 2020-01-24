長發邨未補價380萬沽 屋苑新高 太古城2房則王1200萬 破今年紀錄

明報記者 甘潔瑩

樓市回暖，資助房屋做價亦隨市况而上漲。市場消息稱，青衣長發邨敬發樓高層22室，實用485方呎，原業主日前才放售，當時叫價400萬元（未補地價），放盤後隨即獲準買家垂青，雙方議價後以380萬元（未補地價）成交，減價20萬元或5%，實呎7835元。

打破長發邨3月新高價紀錄

翻查房委會成交紀錄，長發邨對上高價的成交在今年3月錄得，一個443方呎的單位，以綠表325萬元、實呎7336元成交，即最新成交單位較舊紀錄多55萬元或17%，創該屋苑未補價公屋新高價，同時亦為青衣區內歷來第四貴未補地價公屋。

據悉，原業主2006年4月以24.27萬元（未補地價）購入單位，持貨14年，帳面獲利355.73萬元，物業期內升值14.7倍。

另上月錄27宗成交、平均實呎1.9萬元的鰂魚涌太古城，一個2房則王單位最新以1200萬元易手，做價創今年同類新高價。中原地產副區域營業董事張光耀表示，有關單位為明宮閣高層F室，實用582方呎，屬2房則王，原業主於今年3月起以1280萬元放售，近期疫情緩和，獲準買家洽詢，雙方議價後減價80萬元或6%、以1200萬元成交，成交價為今年同類單位新高價，實呎20,619元。原業主2016年以805萬元購入，持貨4年，帳面獲利395萬元，物業升值49%。

第一城3房1272萬沽 今年新高

此外，上車屋苑沙田第一城日前單日錄5宗成交，世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，其中一宗成交為5座高層A室，屬實用819方呎套3房戶，單位日前以1272萬元易手，成交價為同類單位今年新高價，折合實呎15,531元。原業主2007年11月以422萬元購入，持貨逾12年，帳面獲利850萬元，物業升值逾2倍。