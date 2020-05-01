軟銀料投資WeWork蝕多百億

救亡資金減值 料涉逾700億

軟銀虧損擴大，主要是源於對WeWork的巨額救助計劃，當中包括15億美元現金注資、22億美元債務及17.5億美元信貸額度。軟銀表示，上述貸款承諾和擔保的價值已經縮水，促使軟銀需要進一步進行巨額減值。

軟銀表示，將把其所持有的願景基金（Vision Fund）以外的投資，合共減值逾1萬億日圓（約727億港元）。軟銀將於5月18日公布上一財年業績，現正緊急評估投資惡化對其衝擊。

Tesla連續3季盈利 前所未見

疫情肆虐之下，電動車大廠特斯拉（Tesla）出乎意料之外連續3個季度實現盈利，是該車廠成立16年來首次。由於向其他車廠出售監管稅收抵免額（Regulatory Credits，相當於碳排放額度），加上市場在美國廠房3月尚末停產前對Model 3電動車需求旺盛，助Tesla繼續實現盈利。

另外，上季Tesla電動車毛利率由去年同期20.2%增至25.5%，普通股股東應佔利潤為1600萬美元，去年同期則虧損7億美元。

不過由於疫情打亂全球汽車市場， Tesla認為難以預測其廠房及供應鏈何時全面恢復運作。

（綜合報道）

[國際金融]