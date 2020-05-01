美消費者支出跌幅破紀錄

FactSet早前綜合分析師的數據，初步估計下周公布的4月美國非農業職位將減少225萬。

新領失業救濟人數續回落

此外，歐元區第一季GDP初值按季跌3.8%，是1995年有紀錄以來最大跌幅。法國和意大利GDP更連續兩季收縮。法國首季GDP按季跌5.8%，是二戰以來最大跌幅。意大利第一季GDP按季跌4.7%，至少是1995年以來最大跌幅。西班牙上季GDP也收縮5.2%。

歐洲央行公布維持貨幣政策不變，未增加資產購買的額度。不過歐洲央行稱， 如有必要，將增加刺激措施，擴大買債規模，調整資產購買組合。歐洲央行於3月公布了價值7500億歐元（約6.3萬億港元）的緊急購買資產計劃，增加購買政府債券。本月初公布的數據顯示，若歐洲央行繼續以當前的速度買債，該計劃將在10月到達極限。歐洲央行行長拉加德預期，歐元區今年經濟可能收縮5%至12%。

歐元區GDP初值跌幅歷來最勁

此外，歐洲央行理事會決定，在今年6月至明年6月期間，將第三輪定向長期再融資操作（TLTRO III）的利率，降至負1厘。

歐央行亦會在5月啟動7項新的非針對性緊急長期再融資操作（PELTROs），以支持歐元區金融體系的流動性。

（綜合報道）

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