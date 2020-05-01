疫情刺激 fb收入亮麗 廣告業務回穩 股價早段急升半成

由於市場憧憬經濟活動重啟，美股近期已顯著回升。4月初以來，標普500指數升約12%，道指過去一個月亦升逾一成，兩者勢將創1987年以來最大單月升幅。

疫情引發新產品 fb擬增聘人手

美國上周原油庫存增長較預期少，刺激油價續升。6月紐約期油價格昨最多升近兩成，高見每桶18美元。布蘭特期油價格升逾一成，高見每桶25.76美元。

fb行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）憂慮疫情對經濟的影響較預期長，不贊成太快重啟經濟活動，以免疫情繼續爆發。他認為疫情可帶來新的產品需求，稱fb近期就推出了「 Rooms」，一種類似於視像會議軟件Zoom的群組視像聊天功能。他說，目前有8億的每日活躍用戶，透過fb及其旗下照片分享網站instagram直播。fb打算至少增設1萬個工程及產品開發職位，創造更多新產品。

微軟雲服務收入大增四成

大量民眾居家辦公，也刺激雲端服務需求，帶動微軟的商務雲服務（包括Azure雲及其他雲端軟件業務）在第三財季收入按年增長39%至133億美元，其中Azure雲的收入更按年增長59%。微軟上季整體收入按年增長15%至350億美元，淨利潤按年增長22%至107.52億元，兩者均超越分析師預期。微軟股價早段升1%。

由於大量網民透過社交平台Twitter跟進疫情消息，該平台首季的每日活躍用戶按年增長24%至1.66億人，是歷來最大的升幅。不過上季末面對疫情加劇，Twitter的廣告收入突然大減。由3月11日起至季末，Twitter廣告收入按年大跌27%。整季收入則按年微增3%至8.08億美元，淨虧損800萬美元，是其兩年來首次轉虧。Twitter昨早段跌逾5%。

Twitter首季活躍戶增長破紀錄

此外，美國貿易代表辦公室將亞馬遜在加拿大、法國、德國、印度和英國的網站，列入「惡名市場」黑名單。上榜的商戶被指助長假貨及盜版商品的銷售，是亞馬遜首次上榜。不過將於周四收市後公布業績的亞馬遜，股價早段向上。

雖然麥當勞部分門店在疫情下關閉，不過其首季收入按年僅跌6%至47億美元，勝分析師預期。上季盈利則按年跌逾16%至11.1億美元，每股盈利1.47元，較預期差。麥當勞股價早段跌逾2%。美國航空首季則虧損22億美元，是2008年以來最大季度虧損，股價早段跌4%。

（綜合報道）

[國際金融]