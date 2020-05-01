美SoFi收購8 Securities 伺機拓大灣區

將推美股碎股交易港美股孖展

SoFi近期積極併購，早前以12億美元收購銀行及支付平台Galileo Financial Services（伽利略金融服務），並在去年促成與Coinbase合作。Mathias無透露SoFi收購8 Securities的交易作價，但所有員工肯定留任。

Mathias表示，香港市場雖艱難，預期業界難免整固，但仍有生存空間，公司會部署發展港美兩地股份孖展服務，並視乎法規，冀到大灣區發展。隨着近期美股波幅擴大，投資者炒賣美股興趣日濃，原先他們客戶港美兩地交易比重各佔一半，變成美股交易增至六成，港股佔比隨之降至四成。他認為，以SoFi在美國為首個提供碎股買賣服務，將讓更多年輕投資者以較低價涉足具品牌的大價股，他們有意將服務引進到港，在港以電子簽名的新客，會獲送100美元股份，可選擇如迪士尼、Nike及可口可樂等一整股。