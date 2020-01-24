中行發律師信促查期油波動 CME：已提前通報

中行：將承擔法律下應有責任

中行「原油寶」事件持續發酵多日（見表），期間中行扣劃客戶在「原油寶」帳戶本金及保證金，更一度要求客戶繼續補倉，否則視為欠款，引起投資者一連串維權行動。中行在本周三指將在法律框架下承擔應有責任，該行正在全面梳理審視產品設計、業務策略和風險管控等環節和流程，深入查找存在問題、隱患，同時正積極研究並爭取盡快，拿出回應客戶合理訴求的意見。此外，中行亦已委託律師正式向CME發函，敦促其調查4月21日原油期貨市場價格異常波動的原因。

CME昨日回應稱，原油期貨價格反映原油市場，在無法預計的新冠肺炎疫情衝擊下而受挫，包括需求下跌、全球供應過剩，以及石油儲存空間不足。CME又稱，交易所於4月較早前，即紐約期油還未見負值前，已提前通知監管機構及市場，以便客戶可以在劇烈波動的價格下管理風險，並確保期貨價格和現貨價格可趨於同步。

CME於4月15日改寫交易程式，容許處理負值價格交易，此前報價系統不容許出現負值報價，期貨交易價格最低只會跌至零。

內媒：銀保監會指事件屬民事糾紛

另據內地媒體報道，多名買入中行「原油寶」的投資者透露，已收到銀保監會短訊回覆稱，有關事件屬於民事糾紛，應與中行分行協商處理，或向法院提出民事訴訟或申請調解。