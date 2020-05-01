澳門酒店五一訂房遜往年 租跌逾半

防疫限制往來 貴賓生意嚴峻

本報記者翻查澳門多間賭場酒店最新房價時顯示，過往在五一檔期全場爆滿的永利澳門（1128）及銀河娛樂（0027）旗下多家酒店，今年不單仍有房供應，就算較多人光顧的威尼斯人、巴黎人、十六浦索菲特及新濠天地迎尚，5月1日當日叫價亦分別只為1998元、1358元、1629元及1039元，相較去年同期同類房間降價幅度達51%、61%、49%及68%不等，與平日房價差不多。少數貴價酒店如悅榕莊及麗斯卡爾頓叫價尚企硬，分別高達3510元及7788元。同時，往來澳門的飛機航班，在五一檔期只餘往返北京尚有服務提供，因此已經預期引入遊客數目不會太多。

澳門娛樂博彩業中介人協會理事林繼光接受本報訪問時不諱言：「因為內地旅客返回內地時，需要受到14天隔離限制，加上此前多數藉3個月商務或外簽證留澳者亦接近到期，預期不止酒店入住率差，連貴賓廳業界在五一黃金周檔期的生意表現亦會很差。」他還透露，業界北上亦需要按隔離的規定所規範，連帶他們到內地收數，亦遇到困難。

林繼光又指，澳門市面約有140個賭廳，當中十大集團已經控制70%市場。基於賭廳集團化經營，他預期該等賭廳集團尚有實力，在無甚生意下守住3個月。業界目前可做的並不多，主要着手減省成本，並採用半薪不用返工的措施，留下員工。

北上收數難 中介人：從成本着手

林繼光認為，因為內地首季GDP已很差，跌幅達6.8%，預期第二季也不會好，就算疫情最終會過去，貴賓廳的生意水平只會回復到疫情前正常水平的三至四成左右。

熟悉澳門貴賓廳投資的太平洋投資顧問唐儀不諱言，今年五一檔期受疫情影響，澳門不止少了訪客，連帶業界的資金流動也大受影響，致貴賓廳業務要收縮，比2014年遇到的壞帳情况更嚴重。他估計，貴賓廳業界可能到明年才有望恢復。據他所知，已有不少賭客轉往網上參與博彩遊戲，因此生意尚可。