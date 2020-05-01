聯儲局維持零息 料次季經濟更差

鮑威爾促紓困措施加碼

聲明指出，將維持目前零息水平，直至經濟渡過新冠病毒的打擊。聯儲局表示，疫情引起持續公共衛生危機，將在短期內嚴重影響經濟活動、就業和通脹，並對中期經濟前景構成相當大的風險。局方將繼續監察疫情對經濟影響，未來調整貨幣政策時，會考慮擴大就業和2%通脹等經濟狀况。

美國首季經濟按季倒退4.8%，鮑威爾更預期次季會出現前所未有的跌勢，失業率將大幅上升，消費者亦需要一段時間才會開始重新增加開支。早前有共和黨議員憂慮政府支出增加，會增加國債水平，不過鮑威爾指出，現時是需要動用財政實力的時候，若要經濟強勁復蘇，需要更多支持。聯儲局將公布6000億美元直接針對美國中小企貸款計劃的條款，而規模還可以繼續擴大。

經濟學家料零息維持5年

前聯儲局經濟學家、約翰霍普金斯大學經濟學教授Jonathan Wright估計，聯邦基金利率會在5年內維持零息水平，經濟重啟並不容易，重回正軌將會是漫長的過程。

金管局總裁余偉文昨表示，由於新冠肺炎疫情對美國經濟的影響難於短期內消散，聯儲局繼續維持目前的政策利率水平，符合市場預期。近日港匯多次觸發強方兌換保證，金管局多番沽售港元，他指這可令銀行體系總結餘增加，有助維持銀行間拆借活動暢順，亦讓港元拆息有更多下調空間。