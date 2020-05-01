五一長假前 滬指創1個月高

A股昨日資金流向電子零件、通訊行業等科技股，Tesla公布業績，表示其上海工廠可在今年中達每周4000輛的產量，並將降低Model 3在中國售價以滿足政府的免稅和補賠要求，刺激多隻相關A股升停板，其中比亞迪A股升3.38%。

中證監降CDR上市門檻

中證監昨收市後公布，放寬中國存託憑證（CDR）的上市要求，除市值不低於2000億元（人民幣‧下同）的境外上市紅籌企業符合要求外，也允許市值200億元以上，並擁有自主研發、國際領先技術，且科技創新能力較強，在同行業競爭中處於相對優勢地位的境外上市紅籌企業，申請境內發行股票或CDR。

廣發證券報告指出，國家統計局公布的4月官方製造業PMI續處於擴張水平，顯示生產活動加快恢復，第二季經濟見底很大機會回升，有助修復市場信心。

有恒指黑期之稱的HS50指數昨日先升後回，受A股帶動，HS50指數在上午展開升勢，最多升200點，高見25,006點，不過在A股收市後，指數跟隨歐洲股市下跌，收窄升幅。截至昨晚8時，指數報24,715點，比港股周三收市高72點。