中國4月PMI回落 訂單存隱憂 分析：疫情未完壓抑消費 生產需求有待恢復

明報記者 歐陽偉昉

新冠病毒疫情3月及4月在歐美擴大，中國4月份製造業新出口訂單指數較4月份下跌12.9點至33.5（圖2），僅較2月的28.7為高，企業在手訂單按月跌2.7個百分點至43.6。趙慶河指出，國外疫情擴散令全球經濟活動劇烈收縮，外貿面臨較大挑戰，部分製造業企業反映新簽訂的出口訂單銳減，甚至有已開工生產的訂單被取消。

信銀：外國疫情好轉 經濟勢反彈

信銀國際首席經濟師廖群指出，除出口訂單減少，國內本地疫情未完全杜絕，亦有境外輸入個案，市民仍不敢大舉消費，因此未有「報復性」反彈。有意見擔心需求不足或增加存貨，令生產再度收縮，不過廖群認為，疫情在中國已基本平息，外國疫情初步好轉，若其後開始平息，經濟可在第二季起加速反彈，刺激需求增長，不擔心其後生產會受拖累。

另外，4月份非製造業商務活動指數為53.2，較3月高0.9點，其中建築業活動指數升幅較快，按月升4.6點至59.7，服務業指數按月升0.3點至52.1；綜合PMI產出指數為53.4，比上月升0.4點。

財新PMI陷收縮 反映中小企較弱

4月財新中國製造業PMI亦於昨日公布，由3月的50.1跌至49.4，差過預期的50.3，顯示製造業再度陷入收縮區間。財新智庫莫尼塔研究董事長兼首席經濟學家鍾正生表示，外需衝擊使得企業重新評估疫情的影響，經濟所受衝擊可能更大，相對2月和3月，企業家信心指數不再高漲，由於需求較弱，就業收縮的節奏也較上月加速。

美國研究機構「中國褐皮書國際」的報告亦指出，中國4月製造業的就業形勢較3月底進一步惡化，經濟基礎比官方數據更弱。民企和中小企的產出、銷量和就業等關鍵指標均較3月進一步下滑，反映國內外需求仍然疲軟，歐美國家經濟停頓對中國經濟造成嚴重破壞。

中央料出手撐中小企保就業

相對官方PMI主要反映大型國企情况，財新PMI較反映中小企和民企。廖群指出，中小企業受疫情打擊較大，抵禦能力較大型企業為低，對前景預期較大型企業為差。這些企業提供不少就業，在政府保就業的方針下，預期會有定向扶持中小企的財政政策推出，若疫情在年中開始平息，中小企情况亦會有改善。