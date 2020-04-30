Alphabet收入超預期 股價早段升8%

分析：投資者低估疫情影響

Alphabet承認，3月的廣告業務受嚴重影響。分析認為，投資者可能低估疫情對該公司的影響，因為其龐大的網上廣告收入，主要來自飽受疫情影響的旅遊及零售業商戶，以及中小型企業。

該公司表示，上季首兩個月的廣告業務開局良好，但隨着3月疫情加劇，廣告收入突然顯著放緩。該公司大部分利潤來自網上搜尋帶來的廣告收入，惟旅遊和零售等行業正減少廣告，連亞馬遜也表示要減少市場推廣開支。

不過網民長期足不出戶，有助推動Alphabet旗下YouTube的業務。該部門的廣告收入上季按年增長33%至40億美元，惟YouTube收入也在上季末大減。幸而上季雲端業務收入按年大增52%至接近28億美元。

Alphabet行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）稱，人們在疫情期間較以往任何時候都更依賴Alphabet服務，與疫情相關的搜尋在高峰時期，是超級碗期間4倍。但Alphabet不確定能否從搜尋活動增加盈利。

大摩：網絡廣告市道差過海嘯

上季財報僅覆蓋歐美實施廣泛封鎖措施之後數周的表現，尚未完全反映相關措施的影響。摩根士丹利預計，今年網上廣告所受的衝擊將比2008年金融海嘯期間更大。倘Alphabet全年收入下降，這將是其史上首次年度下滑。此外，皮查伊表示，6月1日前其公司不會復工。

（綜合報道）

[國際金融]