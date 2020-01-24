美首季GDP跌4.8%遜預期 海嘯後最差 高盛料修正跌幅或擴至8％

雖然GDP數據欠佳，但市場憧憬美國經濟活動重啟，加上受美國藥廠吉利德（Gilead Sciences）新藥瑞德西韋（Remdesivir）對治療新冠病毒的臨牀試驗取得正面數據，刺激道指早段升逾500點，標普500指數及納指升逾2%。

庫存較預期少 紐油彈逾三成

美國能源信息署（EIA）公布，截至24日當周，美國原油庫存僅增加900萬桶，增幅比預期少，加上經濟活動即將重啟，刺激油價繼續反彈。6月紐約期油最多升逾三成，高見每桶16.78美元。6月布蘭特期油最多升逾一成，高見每桶23.88美元。

美國上季消費者支出減少是GDP下滑的主因，該部分支出經季節調整折合成年率下降7.6%，是1980年第二季以來最大跌幅。上季的商業投資也急劇下降，聯邦和州政府所增加的支出，以及住宅固定投資只能抵消當中的部分影響。雖然經濟衰退的定義，通常是連續兩季出現負增長，但多數經濟師都認為，美國已處於衰退之中。經濟師的這種觀點，主要因為首季的GDP數據，僅覆蓋季末疫情加劇後的經濟停頓時間，可能低估了實際經濟損失。

編撰GDP數據的美國商務部經濟分析局（BEA）也註明，初步數據未必準確。經濟分析局指出，為控制疫情實施的封鎖措施，導致「需求迅速變化」，企業和學校轉為居家工作及遙距上課，消費者的活動受限，而疫情的全面經濟影響無法在第一季GDP估算中量化。花旗指出，由於大量企業關閉，難以獲得商品和服務流動的準確數字。整體來說，美國3月的零售銷售數據及耐用品訂單數據未有像預期般惡劣，可能反映數據收集存在一些問題。

意大利主權評級跌近垃圾級

美國智庫經濟政策研究所（EPI）調查顯示，在3、4月期間，每當有10名美國人成功申請失業救濟金，就有3至4人申請失敗，反映官方數據可能低估美國就業市場的惡化情况。EPI估計，若程序簡化，過去5周的失業救濟申領人數將多出890萬至1390萬。自3月中的5周，美國已有2640萬人首次申領失業救濟。此外，評級機構惠譽將意大利的主權信評，由「BBB」級降至「BBB-」級，距垃圾級別僅一步之遙，反映疫情對意大利的經濟和財政構成重大影響。

不過，串流音樂平台Spotify在疫情期間業務持續增長，付費訂戶按年增長31%至1.3億，抵消了廣告收入減少的影響。期內收入按年增22%至18.5億歐元，盈利100萬歐元（約841萬港元），去年同期虧損1.42億元。Spotify股價早段升逾一成。

（綜合報道）

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