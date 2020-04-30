售澳洲皇冠股份套28億 新濠：集中澳門等業務

管理層減薪33% 另有4名高管離職

新濠國際及新濠博亞近期減省成本及保留現金流動作頻頻。新濠國際先於3月初叫停珍寶王國運作，日前再有內部信流傳指出，集團主席何猷龍放棄今年餘下薪金，管理層自願減薪33%，並有4名高管離職。集團發言人強調，其現金流可支持在零收入下運作10至20個月，昨日宣布出售皇冠股份，是基於新冠肺炎疫情發展而採取的行動，以保留資金。至於集團將來的派息有否受影響，發言人謂留待業績公布交代。新濠表示，是次出售皇冠股份，料令集團於2020財年出現虧損約13.06億元，是次套現所得用作一般營運資金，以及便利在澳門、菲律賓及塞浦路斯的核心營運。在昨天晚上，新濠博亞進一步公布落實再融資，主要就今年6月29日起到期的136.5億元信貸融資，再行融資。