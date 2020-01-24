黎瑞剛親信許濤 接任TVB董事局主席

行政總裁李寶安兼任副主席

同時，黎瑞剛只保留非執行董事、行政委員會及薪酬委員會成員職務，退任副主席，有關副主席職務由現任集團執行董事兼行政總裁李寶安兼任。有關職務調動，由昨日起生效。

黎瑞剛保留非執董職 退任副主席

在TVB於4月21日發表2019年度報告，表示由原任副主席黎瑞剛暫時接管主席的職責及有關事項，事隔8天，TVB公布新的人事任命。接棒做TVB董事局主席的許濤調任後，其每年將獲發董事袍金26萬元，並將按任職期間按比例計算，另擔任行政委員會、提名委員會及投資委員會成員的每年酬金分別為15萬元、5.5萬元及5.5萬元。

至於李寶安接任副主席職務後，他除收取行政總裁薪酬686.51萬元，連同退休金供款逾720.83萬元，亦可每年收取董事袍金26萬元。他擔任行政委員會主席每年酬金為19.5萬元，另擔任風險委員會及投資委員會成員的酬金每年5.5萬元。

在2020年度，李寶安每年可收取副主席袍金28萬元，並按任職日起按比例計算。