中石油中石化首季見紅 受累油價挫需求減 中海油降產量目標

明報記者 陳子凌

中海油解釋，鑑於現時低油價環境，需要執行更審慎投資决策，所以將今年產量目標由5.2億至5.3億桶油氣當量下調為 5.05億至5.15億桶油氣當量，減幅為2.8%；資本支出預算由850億至950億元，調減為750億至850億元，減幅逾10%。

中海油首季產量增9.5%至1.315億桶油氣當量，主因新項目投產及收購中聯煤層氣所致。首季資本支出亦按年升20.1%至169億元，主要由於工作量較去年同期增加。受油氣價格下降影響，中海油首季油氣銷售收入約399.5億元，按年少5.5%。

中海油今年產量目標降2.8%

中海油首席財務官謝尉志補充，會以成本較高加拿大油砂及美國頁岩氣為減產方向，維持最低量生產而非完全關停。同樣，資本開支的縮減亦以海外項目勘探為主。謝認為，現在對油企最大挑戰是油價大跌。油組達成減產協議有助油價回升，但疫情未明朗是不確定性，他估計布蘭特油價今年會在每桶30至40美元之間波動。

中石油首季蝕162.3億

中石油方面，因疫情及油價大跌，加上內地成品油消費大幅下降，首季盈轉虧，蝕162.3億元，去年同期為賺102.5億元。期內勘探與生產的經營利潤亦升4%，但煉油與化工，以及銷售業務則錄得巨虧，分別由賺轉蝕87.02億元及165.93億元。天然氣與管道的經營利潤按年減9.7%。公司同時發盈警，預計第二季油價仍保持低位，加上內地降低天然氣價格，料集團上半年純利將顯著下降。

中石化首季蝕191.45億

中石化首季亦同樣盈轉虧，蝕191.45億元，去年為賺154.68億元。以中國會計準則計，收入為5555.02億元，按年跌22.6%。油氣當量產量微跌1%至1.12億桶。以中游為主的中石化，同樣在煉油業務巨虧，勁蝕257.94億元，化工業務蝕15.68億元，營銷及分銷業務蝕15.36億元。

中石化指出，隨着內地疫情趨好，對石油石化產品需求正在釋放，公司亦會加強精細管理，做好成本管控。