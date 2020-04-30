新秀麗盈警 借入8億美元鞏固現金流

減人手關門店 今年不會派息

集團指出，為協助應對疫情所帶來的各種挑戰，3月20日根據其循環信貸融通借入8.103億美元，以鞏固現金狀况，同時亦實施多項節流措施，包括裁減人手、減薪和放無薪假、關閉門店、取消非必要開支及大幅削減資本開支及營銷費用，今年亦不會派發股息。

集團強調，現有足夠的流動資金及能力應對當前環境以及長期低迷的旅行業前景，但不能保證該流動資金足夠或毋須獲得額外的融資。值得注意是，該信貸協議當中，最低流動資金契諾為4億美元，計及3月20日的貸款，集團於3月31日的現金及現金等價物為11.68億美元，較去年同期大增1.52倍，以維持營運。

集團又稱，疫情為其他重要市場包括歐洲、北美洲及拉丁美洲的業務帶來負面影響，雖然大中華區情况有所改善，但該市場業務未完全復蘇，預期影響會延至今年第二季度及甚至是餘下時間。另外，集團供應鏈因中國農曆新年後產能放緩而受到影響，由於銷售額下跌，集團需透過取消訂單等方法減低生產，以便於銷售額下跌的情况下協助管理存貨水平，疫情亦令比利時、匈牙利和印度的自有及營運廠房自3月起關閉，目前仍未恢復營運。