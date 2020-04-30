赫斯基能源經營虧損 長和應佔38億

根據赫斯基能源公佈首季度數據顯示，季內虧損達17億加元，除包括前述北美洲上游資產確認11億加元稅後減值支出，亦包括為美國煉油、油砂等業務，作出減值2.74億加元。赫斯基表示，因應市場情况，其已經削減一半資本開支，關停生產，及減少煉油業務，同時亦將季度派息削減九成至每股0.0125加元。季內的資本開支為6.12億加元。長和補充，前述減值是基於偏低的原油價格作假設。

指VHA變現足抵消赫斯基虧損

長和又稱旗下澳洲電訊業務所屬的Vodafone Hutchison Australia（VHA）因正與TPG Telecom合併，致長和在VHA的應佔權益由43.93%攤薄至22.01%，帶來變現收益72億元。長和預期從VHA的變現收益足以抵消其應佔赫斯基的虧損有餘。不過此變現收益的金額將視乎合併生效當日之實際匯率、TPG 之公平價值、本集團於 VHA 之投資的賬面成本及重新分類調整金額而定，所以長和的應佔收益或有變。長和股價昨日升0.79%至57.4元。