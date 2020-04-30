4月恒指累升逾千點 「五窮月」還看疫情

不過恒指曾在1月大跌後，2月中短暫重上50天線數日，之後因外圍股市急挫而再跌穿50天線，因此後市仍然觀望疫情發展及「五窮月」的來臨。

銀娛累升22% 表現最好藍籌

總結4月，銀河娛樂（0027）是表現最好的恒指成分股，累升22%，其次是恒安（1044）及中海外（0688），均累升逾18%，創科（0669）及中電（0002）分別升17.4%及15.8%。取消派息的匯控（0005）由累跌8.8%是表現最差藍籌股。

近3交易日 九置累升11.2%最標青

若單看近3個交易日，以九倉置業（1997）最標青，累升11.2%，新世界（0017）及領展（0823）亦有好表現，本周累升逾4%。昨日表現最好的亦是九置，單日升2.7%。吉利（0175）昨升2%，另一眾內銀內險股，如平保（2318）、建行（0939）及中行（3988）亦有逾1%進賬。

恒指昨日早段曾升280點，但午後曾經倒跌，收市報24,643點，升67點。國指升57點或0.57%，重回一萬點，報10,040點。全日主板成交860億元。