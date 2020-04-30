中行或要承擔原油寶「倒賠」部分

市場估計或涉40億至100億人幣

彭博引述消息人士表示，銀保監會、人民銀行和中國銀行前日就此事舉行會議，最終解決方案尚未達成，各方仍在協商。銀保監會和人行沒有回應彭博查詢，中行表示不願置評。早前市場估計，中行或將將承擔原油寶產品40億至100億元（人民幣‧下同）虧損，等於中行2019年稅前淨利潤約1.6%至4%，考慮銷售不當或風險披露不足，中行可能會在訴訟或仲裁中承擔進一步損失。中行在4月20日，以每桶負37.63億美元為客戶結算5月期油合約，投資者不滿中行操作時未如其他銀行提早轉倉。《財新》早前報道有超過6萬名客戶投資「原油寶」產品，投資者損失42億元保證金後，再倒欠銀行58億元保證金。

中行首季純利按年升3.17%

中行昨公布首季業績，純利按年升3.17%，至525.83億元。淨利息收入961.66億元，按年增加7.59%。淨息差1.8厘，按年下降0.02厘。非利息收入按年增1.46%至523.77億元。截至首季末，中行不良貸款率為1.39%，比去年底上升0.02個百分點，為四大行中唯一上升的。不良貸款撥備覆蓋率184.72%，比上年末上升1.86個百分點。首季資產減值損失325.51億元，按年增19.08%。