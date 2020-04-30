上市科大執位 港交所上市審批復「雙軌制」 劉穎任聯席主管 前任楊金隆涉貪正受查

明報記者 方楚茵

楊金隆自2019年5月以家庭原因離職後，港交所上市審查組一直由另一聯席主管史琳獨挑大樑。上市部主要負責企業上市的主要審批程序，需獲審查組推薦才能接受上市聆訊（見圖），過往上市審查主要分成兩組，輪流負責不同的上市申請審批，劉穎上任意味上市審查將重回「雙軌制」。據港交所介紹，劉穎在本港、英格蘭及威爾斯均持律師資格，在企業融資及上市相關事宜方面擁有20年經驗。

伍潔鏇升任首席營運總監

翻查資料，劉穎曾在律師事務所Kirkland & Ellis工作，主要負責各類上市相關事宜，2016年加入港交所主管上市合規事務，新職位生效後，她將向去年10月回巢港交所的上市主管陳翊庭匯報。

至於將升任首席營運總監的伍潔鏇，曾任財庫局政治助理，並曾在美林香港出任法律部總監，她主要負責領導上市科的政策及秘書服務團隊，同樣向陳翊庭匯報。

而任上市科董事總經理兼首席營運總監許淑嫺將調任香港交易所市場科的新設職位，改任綠色及可持續發展金融主管，許淑嫺將向市場主管姚嘉仁匯報。上述所有任命將於5月1日生效。

去年6月廉署與證監會採取聯合行動，拘捕港交所上市部首次公開招股審查組前聯席主管楊金隆，以及兩名與他相關的人士，事件涉及收受利益聯同保薦人及律師行，於上市審批過程中作出不當行為，讓不合資格的新股上市。

另外，港交所又同時近來上市改革兩周年，公布一系列統計資料（見表），包括新經濟公司成為新股融資主力，當中2018及2019年新經濟公司融資額於新股市場融資額佔比大幅提升，自上市改革前2016及2017年佔比分別15.2%及34.6％，升至去年的49％；2018有32家新經濟公司在港上市，集資1425億元，2019年有47家，集資1546 億元。