平安人壽擲113億 入股新地高鐵地王

將持有辦公大廈30%權益

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，十分歡迎平安人壽加入成為項目的策略性投資者，新地與平安人壽擁有相同願景，對香港前景充滿信心和承擔，均有意將此地標項目作為長線投資。根據公告，新地向平安人壽出售西九高鐵站上蓋商業地王25%權益，代價為93.94億元，另加若干償付購買價的融資成本及於該土地上興建的項目辦公大廈部分的項目成本的融資成本。

在去年11月底，新地以超過422億元奪得西九高鐵站上蓋商業地王後，已先在12月將寫字樓部分的25%股權以約93.94億元代價，售予公司大股東郭氏家族持有的一家私人公司。今次平保入股西九地皮，除向新地買入25%股權外，亦會以18.79億元向郭氏家族買入5%股權，估值與去年12月交易相若。

分析：助分散風險 減資金壓力

對於平安人壽參與西九地王項目，萊坊執行董事林浩文表示，相信新地引入平安人壽非因資金不足，而是想分散發展及營運風險，亦可藉此減輕現金流壓力。上述項目發展規模大及資金回收期長，屬「戰略性」項目，以長線投資及收租為主。但資金回收期可長達20至30年，總投資額約650億至700億元。