3月港銀年率化貸款增長 逾2年新高

匯豐恒生「還息不還本」擴至資助房屋

另外，繼房委會早前確認可將住宅按揭「還息不還本」安排延伸至資助出售單位的按揭貸款後，昨日匯豐及恒生（0011）宣布，下周一（5月4日）起將按揭貸款「還息不還本」安排延伸至房委會的資助出售單位，連同早前的中銀香港（2388）和渣打，已有本港4間銀行將「還息不還本」計劃延至資助房屋。

由於3月份港元存款下跌0.7%，港元貸存比率由2月底的89.9%微升至3月底的90.1%。至於今年首季在香港使用的貸款繼去年第四季上升0.6%後，再次錄得3.4%的按季升幅。增長主要來自對金融公司的貸款，和對建造業及物業發展與投資的貸款帶動。

人民幣存款按月上升4%

3月香港人民幣存款則為6642億元人民幣，按月上升4%，計入358億元人民幣存款證，本港人民幣存款達到7000億元人民幣，為2016年底以來最多。

金管局表示，總體而言人民幣資金池繼續維持平穩，銀行體系人民幣流動性管理穩健。