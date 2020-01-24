首季負資產384宗少於預期 料次季回落

按季增兩倍 原預期1000宗

負資產涉及的貸款金額則由去年第四季的7.64億元，增至今年首季的18.67億元；當中無抵押部分的貸款金額，則由去年第四季2500萬元，大幅增至今年首季的8100萬元。

不過，金管局指，銀行自從2011年第一季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產貸款紀錄，並提醒數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款，當中並不包括涉及二按的貸款。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，即使疫情下市場減價盤增加，今年首季樓價平均僅跌1%至2%，較去年高位平均下跌約8%，平均跌幅未超逾一成。但因不同屋苑成交價連帶估值跌幅出現差別，個別單位成交已由高位跌穿一成，加上九成按揭用家普遍將保費加借入按揭額一併供款，連同保費總按揭成數達93%左右，導致高成數按揭銀行職員個案以及部分新做不久的九成按揭業主跌入負資產界線。

業界：無拖欠超過3個月 風險低

不過，王美鳳指，現時負資產佔整體按揭仍屬相當低水平，且目前並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產貸款，反映負資產風險甚低。

她預計，近日本地疫情緩和，累積了多月的樓市購買力正在釋放，自復活節假期至今一二手樓市交投逐步回升，樓價在次季可望止跌回穩，故此今年第二季負資產宗數有機會回落。

據金管局公布，3月份新申請按揭貸款個案按月增加52.6%至13,030宗。新批出及新取用按揭貸額，分別按月增四成及一成。以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款（H按）所佔比例，由2月份的87.1%上升至3月份的88.7%。