分析：未完全反映疫情打擊

騰祺基金：未必比匯控值博

事實上渣打數年前已為作出大幅信貸撥備，過去兩年信貸減值撥備均保持在10億美元以下。沈慶洪認為，疫情首季主要影響中國市場，而渣打較多新興市場業務，在3月以後才受新冠肺炎較大的影響，未完全在首季業績反映。他指出，市場對銀行股首季業績本來預期不高，主要觀察未來經濟和疫情是否有改善。

他認為，第二季表現存在不少潛在負面因素，例如海外疫情在3月和4月踏入高峰期，經濟對業務的影響未在首季業績反映，而環球央行收窄息差的影響亦會漸漸顯現。若歐美開始復工後的疫情變化，未有新一波疫情反彈令經濟停擺，會有利股價低殘的銀行股反彈。

須留意歐美復工情况

匯控昨日延續升勢收復40元，收市上升0.75%，報40.25元。高盛報告給予匯控「買入」評級，目標價為62元，認為匯控的估值仍屬吸引。高盛認為匯控相對其他英國同業在歐洲銀行業管理局的壓力測試中的信貸損失較少，該行資本強勁，未來最壞情况或降至13.5%。

恒生（0011）股價昨日亦升0.59%，收報136.5元。摩根士丹利報告認為，今年1月和2月表現較強，今年首季可能已是最強的一季，其餘月份的收入增長皆較困難，而信貸撥備亦呈上升趨勢。大摩給予「沽售」評級，目標價110元。