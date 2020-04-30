渣打首季收入保增長 撥備飈11倍 股東回報率勝匯控 倫敦股價升9%

明報記者 溫藹紅

渣打昨績後一度高見40.25元，收市報39.6元，升6.2%，截至昨晚10時15分，在倫敦股價更升9%，折合港元升至41元，較港收市再升3.5%。

渣打首季除稅前基本溢利按年下跌12%至12.22億美元（見表），稅前法定溢利降29%至8.86億美元。經營收入錄升幅，按年增長13%至43.27億美元，主要來自金融市場及財富管理等業務表現，當中因市場息差擴大及客戶進行對沖和投資等活動增加，金融市場收入更按年大增六成，財富管理方面則受惠於網上銷售。集團營運支出按年亦減少2%至23.58億美元；雖然有形股東回報率（ROE）減1個百分點至8.6%，但亦較匯控的4.2%好。

財富管理收入受惠網上銷售

渣打季內信貸減值按年大增11.3倍至9.56億美元，賀方德表示，其中已鑑於油價走勢因素作出部分撥備，另外新冠肺炎疫情擴散，帶來甚多不明朗因素，目前難以預測全年的貸款減值數額，要視乎各國封鎖令及政府刺激措施的效用，但預期全年減值損失或將高於過往數年。他又指，相對於2015年上半年，集團在高風險行業的敞口（見圖）包括石油和天然氣、商品交易商等已有所改善，而航空行業則受疫情影響使敞口增加。

香港業務方面，期內稅前基本溢利按年下跌17%至3.78億美元，佔集團整體大約四成。不過，賀方德認為，香港業務相對於其他地區強勁，首季收入仍錄得3%增長，預期全球經濟在疫情過後將逐步復蘇，尤其是亞洲市場方面中國現已步入反彈，集團目前仍然具有穩定的流動性，未來將會審慎控制成本，作好資本及風險管理以應對市場變化。

大摩：淨息差料續受壓

摩根士丹利發表報告指，渣打的收入表現符合市場預期，成本較預期再降4%，該行估計集團今年淨息差仍會進一步受壓。高盛指，雖然渣打信貸撥備高於預期，但已被較高收入及較低支出成本所抵銷，然而信貸成本按季大增至110個基點，且管理層並未如匯控般對全年的撥備水平作出指引，預計未來將面臨資本回報遜預期，及資產質素轉壞等風險。