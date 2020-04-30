長沙灣The Campton批預售 最快下月推

The Campton是萬科繼屯門掃管笏上源、西區15 WESTERN STREET後，在港推出的第三個新盤；戶型涵蓋開放式至3房，其中2房戶佔約五成，另設特色戶。萬科表示，物業亮點是外牆立面以金銅色網狀裝飾，仿中國傳統大宅門第的鏤空雕刻，亦蘊含「QR code風格」，融合傳統與高科技氛圍。

新盤市場氣氛不俗，昨連錄數宗大額一手成交，除市場焦點、以逾1.26億元售出的尖沙嘴名鑄複式戶外，香港興業（0480）牽頭沙田九肚尚珩，售出最後1幢待售洋房；是次售出的10號屋（連雙車位），實用2723方呎，成交價7502萬元，實呎27,550元。

緹山3號別墅周日招標

屯門青山公路沿線兩個豪宅亦錄成交；永泰（0369）The Carmel，以2959.3萬元售出68號屋，實用1706方呎、實呎17,346元。另同區華懋琨崙，最新售出青玥琳12號A室，成交價2788萬元（連車位），實用2386方呎、實呎11,685元。高銀銷售的何文田傲玟，新沽出1伙兩房戶，成交價為項目暫時售出的13伙中最平；單位為3座8樓D室，實用939方呎，成交價2644.2萬元、實呎28,160元。

嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，周日（5月3日）新推出3號別墅招標；物業實用面積5128方呎、另連花園和天台；緹山去年中推出至今累售3伙，其中2座頂層特色戶以3.07億元售出，實用3017方呎、呎價達10.18萬元，創九龍一手分層物業最貴呎價紀錄。

主要新盤本月共錄30宗撻訂

另主要新盤4月累計錄得約30宗撻訂，最新一宗為恒地（0012）西營盤藝里坊‧1號，去年10月以686.68萬元售出的7樓G室1房戶，買家新近撻大訂，料遭沒收10%訂金涉約69萬元。