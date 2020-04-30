差估署樓價指數 4個月首回升

租金指數跌1.94% 重返3年前

3月私宅售價指數報375.3點，較2月按月微升0.43%，主要受中小型單位帶動，3月份A至C類的中小型單位（即實用面積1075方呎或以下）樓價指數報377.9點，按月升0.45%；大型單位（即實用面積1076方呎或以上）則逆市向下，最新指數報311.8點，按月跌1.02%。整體私宅樓價指數今年首季累跌1.02%，較去年3月按年下跌0.9%。

不過租金指數卻見跌勢，繼2月租金指數按月微升約0.5%後，3月租金指數再度向下，最新報182點，按月跌1.94%，按年則跌5.65%。總結首季，本港租金指數累跌4.06%，無論按月及按季跌幅，都比樓價指數大。

業界料下半年樓價回穩

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年首季指數僅累跌1%，雖較對上一季跌0.58%跌幅擴大，但跌幅仍屬輕微，若與去年5月份歷史高位396.9點比較，樓價在10個月間亦只累跌5.44%，反映樓價抗跌力強。不過他表示，5月份公布的4月樓價指數，將反映3月中旬至4月上旬的實際市况，當時本港增添不少新冠肺炎確診個案，加上政府在3月底開始實施限聚令，窒礙市場氣氛，預計4月份樓價指數再度出現約0.5%至1%跌幅。隨着本港疫情緩和，近日更零確診，他預期今年第二季尾至下半年，樓價將逐漸企穩回升，屆時市場購買力將爆發，相信全年樓價仍可錄得升幅。

CCL報175.9點 逾2個月新高

另方面，主要反映4月上旬市况的中原城市領先指數CCL，三大整體指數齊升兩周，其中CCL最新報175.9點，創9周即逾兩個月新高、按周升0.12%；反映大型屋苑樓走勢的CCL Mass報178.71點，創9周新高，按周升0.14%；CCL（中小型單位）報176.63點，創9周新高，按周升0.19%。