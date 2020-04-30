祥益汪敦敬1.26億「首置」購名鑄撻大訂貨

上述單位為名鑄63樓及65樓F室，實用面積2108方呎，成交價高逾1.264億元，折合實呎6萬元。

擬作長線收租用途

資料顯示，該單位曾於2018年同以約1.26億元售出，買家近日撻大訂，料遭發展商殺訂1264萬元。新世界表示，上述買家受集團近期推出的1440日付款計劃所吸引，即買家成交期最長為4年。

目標斥1億購入市區街舖

汪敦敬接受本報查詢時證實購入上述單位，並指今次是以首置身分入市，毋須支付雙倍印花稅，物業暫計劃作長線收租，預計每月租金約8萬至10萬元。他又認為疫情下，本港樓價跌幅不足一成，相對其他投資產品的跌幅較少，故他長遠對本港樓市仍有信心。他另一個投資目標是在市區購買一個街舖，目標1億元以下。

郭鶴年女兒2500萬沽縉城峰

不過，市場仍有個別名人沽貨套現個案。土地註冊處資料顯示，「糖王」郭鶴年女兒郭綺光（KUOK RUTH），本月中以2500萬元售出西營盤縉城峰1座高層A室3房戶，單位實用882方呎，實呎28,345元。郭綺光2010年以約2155萬元購入單位，持貨10年，帳面獲利345萬元或16%。