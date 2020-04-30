康山疫市誕居屋王 1068萬成交 打破富榮花園兩年紀錄 呎價逾1.8萬

明報記者 張允亭

市場消息稱，康山花園2座高層F室，實用面積592方呎，3房間隔，單位內籠有簡單裝修，原業主於3周前叫價1100萬元放盤，經過議價後，減價32萬元或約3%後，最終以1068萬元（已補地價）獲得自住客承接，實呎18,041元，成交價創下屋苑新高之餘，更同時刷新全港居屋紀錄。原業主1999年2月以230萬元購入單位（已補地價），持貨21年，帳面賺838萬元或3.6倍。

全港至今錄4宗逾千萬居屋成交

資料顯示，在上述成交前，全港居屋做價最高排名，全由旺角富榮花園佔據三甲。其中，富榮花園17座中層A室，實用面積592方呎，3房間隔，曾於2018年7月以1065萬元（已補地價）易手，惟紀錄最新被上述康山花園的3房單位打破。連同最新成交計，目前全港共錄得4宗以逾千萬元沽出的居屋單位。

東涌本月交投破百宗 今年最旺

新界多區成交量急增，其中東涌本月至今已錄得逾百宗成交，較上月89宗增12%，為今年至今最旺月份。市場消息指，新近成交為東堤灣畔6座低層A室，實用772方呎，屬3房連套房間隔，原業主叫價850萬元連租約放售，減價13.2萬元或1.6%後，以836.8萬元沽出，實呎10,839元。按單位現時以月租2.2萬元租出，現租金回報近3.2厘。上述單位原業主2011年450萬元購入單位，持貨約9年，帳面賺386.8萬元或86%。

屯門方面，本月該區亦錄近180宗成交，已超越3月全月約174宗。

元朗YOHO Town 一個月升價5%

元朗本月則錄得逾160宗二手成交，而且部分屋苑做價顯著回升。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗YOHO Town本月錄得10宗成交，全屬2房單位，平均實呎15,813元，按月升3.2%；新近成交包括YOHO Town 5座低層G室，實用面積393方呎，以608萬元沽出，實呎15,471元。原業主2014年6月380萬元買入，帳面賺228萬元或60%。

上述單位對上一層、面積和景觀相若的5座低層G室，曾於上月初以580萬元易手，實呎14,758元，意味新成交的單位雖然低一層，但做價較1個多月前貴近5%。