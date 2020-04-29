新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏：內地重啟經濟 留意三大主題

恒指由3月19日低位21,139點至今已反彈了約一成半，股市是否已見底，現時該否追貨都是散戶關心問題。霍慧敏表示，全球股市由3月低位已見明顯反彈，個別公司或板塊已反映出價值，其後可能會有回調出現，建議投資者要小心個別行業如能源股，宜轉換板塊或先提前獲利。至於是否見底，則要視乎外圍需求對內地有關產業影響，特別是出口及供應鏈產業，盈利尚未完全受壓。而個別行業如飲食及必需品有不錯反彈，非必需消費品如體育用品則可能較滯後，要第三至四季才明顯反彈，受重創的旅遊業可能為最後一批回復的行業。

煤炭使用量回升 反映經濟正復蘇

後市發展則要看三大方向。其一為高頻數據如煤炭使用量等，她觀察到現時距離3年平均水平不遠，反映經濟活動正在回復。其二是外圍環境，始終出口對中國經濟仍重要，即使有信心消費會在未來一至兩季反彈，但其他國家仍在封城會影響外需，跨國企業或會調整供應，從而影響出口需求，對產業鏈構成下行壓力。其三是國策方面，雖然中央會有政策扶持經濟，但預算仍需待兩會通過，要留意兩會能否如期舉行，而且屆時亦可能再加大政策力度。她相信內地經濟復蘇步伐，要視乎中央能否平衡外需對經濟及就業的影響，始終外圍因素較難控制。

今年中國經濟增長料4％

新加坡銀行現給予今年中國經濟增長預測為4％，但不排除有進一步下行壓力，如第二波疫情爆發等。惟她相信，今年中央的財政刺激政策規模，較難重演2008年時佔GDP近10％，預料今年會佔3％略高於2015至2016年時期，當中基建方面會較多措施推出。她形容去年內地基建投資增長率僅4%至5％，令人相當失望，今年首季更倒退16％，但估計全年增長會達到一成，對經濟構成較大拉動。貨幣政策方面料人行尚有空間再降準50點子，貸款市場報價利率（LPR）等亦有再下調空間。

霍慧敏對今年A股看法維持正面，她指短期企業盈利有下行空間，首季A股不會有好表現，短線業績期前更難有明顯突破，直至如第二季盈利好轉，大市才見較明顯方向，如兩會成功於5月內舉行則有望進一步支持。不過她認為，市場估計今年MSCI中國指數企業盈利增長1％為過度樂觀，估計為零或負數。她以一間內地手機品牌為例，各地封城不止影響即時消費信心，解封後信心也未必回到之前水平，屆時企業便需調整價格迎合，反映盈利增長尚未見底和反映實情如海外需求減少。而A股又向來較H股更直接受惠於國策，直接受惠行業的公司選擇亦較多，如新基建、消費及醫療等，加上現時滬指的估值仍處低位，會看高A股一線。

她建議投資者可留意三大長期主題，不受波動市况影響。（1）互聯網板塊，她相信今次疫情後，不只是網上辦公軟件受惠，還有網上娛樂及教育等都有大用量，互聯網行業如數據中心可留意。（2）面對低息環境，有穩定現金流派息的公司會受歡迎。（3）受國策扶持的行業看高一線，如過去中央用來保增長的基建，還有新基建如5G等，以及傳統在經濟下行周期中都會獲政府支持的汽車業，都可留意。內房方面，她相信中央不會放寬調控，但行業會受惠於低息環境，買家具流動性支持，政府可能放寬重啟戶口亦可能帶來支持。

油價受壓或持續至明年

另外，油價暴跌也是近期散戶關注的問題。霍慧敏認為油價短期仍會見波動，不排除WTI原油價格會進一步向下甚至再現負油價，有可能直至明年仍受壓。背後除了技術因素，供求失衡都為主因，她指全球石油需求已回落到2012年水平，同時庫存仍上升和數量驚人，隨情况短期難以解決，認為現時尚未到部署買油的時機。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 基金特區]