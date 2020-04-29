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家居防疫留意5黑點

【明報專訊】雖然疫情稍為緩和，但在家抗疫仍不可忽視家居衛生。近月樓市調整、被不少無殼蝸牛視作上車良機，四出物色樓盤。不過，病毒傳播無孔不入，要降低病毒在新居所的傳播風險，香港測量師學會建築測量組上任主席謝志堅就提醒，睇樓時要格外留意糞渠、氣喉、天花、改裝渠管及廚房去水位等五大黑點。明報記者 張允亭

新冠狀病毒主要透過飛沫傳播，但亦證明病毒也可透過糞便傳播，令大眾對家居廁所的衛生提高戒備。今次找來樓齡約50年的美孚新邨原裝單位，作為例子以列出睇樓黑點。單位雖然曾作簡單修葺，但疏於打理的廁所衛生情况堪虞，坐廁甚至已生出青苔，令廁所頓時成為防疫黑點。事實上， 廁所的糞渠正是最大黑點，令病毒有機可乘。謝志堅表示，除了用肉眼觀察糞渠有否滲漏外，若在廁所內聞到異味，亦反映渠管有問題，而滲漏情况亦通常出現在夾口位。

解決滲水問題 或牽涉鄰居單位

其次，廁所的氣喉同樣藏有病毒傳播的危機。除了糞渠外，連接坐廁的氣喉要妥善接駁，完全封閉，糞渠才能把臭氣排走，否則有毒的空氣便會有機會被倒抽入室內。因此，要注意氣喉有否破損或切斷。第三個黑點是天花，儘管天花或牆身滲水是最常見的家居問題，但亦不容忽視，滲出的污水亦有機會帶有病毒。一般而言，滲水情况較容易觀察，可以留意天花、牆身有沒有水漬、水印，或是通過油漆剝落判斷。但謝志堅特別提醒，有別於糞渠或氣喉只需自費維修，滲水問題也許會牽涉上下或左右相鄰單位，要解決必須與其他業戶合作維修。

改裝單位暗渠較難檢查

原裝單位較殘舊，需注意的黑點或許較顯然易見，而經改裝或有裝修的單位，要注意改裝過的渠管，特別是有否裝好有隔氣作用的U形隔氣喉管。另一個美孚新邨單位，由原則的2房改成3房，並加裝客廁。由於單位內部分暗渠的路線難以肉眼觀察，測量師謝志堅就以儀器檢查，發現單位經改裝的喉管路線和加裝的配件都沒有遺漏，亦符合法例要求。同時，他又建議市民應該每周在U形隔氣注水，以保持「水封」，防止病毒散播，尤其夏天隔一段日子回家後，應馬上注水，以免聚水器乾涸，失去隔氣作用。

至於廚房去水位則成為第五大黑點，部分家庭較少用到廚房的去水位，便以各類物料封死。但要注意，封死去水位就再無法倒水到地台去水，變相病毒和臭味仍然是有機會經過這個地台去水位傳入，若要一了百了就應該使用如英泥等物料完全地封好。

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