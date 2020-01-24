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楊春雷涼茶舖位5000萬沽 持貨48年帳面賺277倍

【明報專訊】商舖市場錄大額成交，消息指灣仔春園街29至41號春園大廈地下H舖，最新以5000萬元易手，以商舖面積700方呎計，呎價約7.14萬元；上述商舖原為百年老店楊春雷特效涼茶，該店在今年初結業，而商戶家族成員在涼茶舖結業後將舖位放售。

家族成員放售 呎價約7.14萬元

據悉新買家為毗鄰商舖春園街33A號地下E號舖鋼閘店東主，市場估計商舖以私人協議形式放售。土地註冊處資料顯示，楊氏家族早於1972年8月以18萬元購入舖位，持貨近48年帳面賺4982萬元，物業升值277倍。

此外，在新冠肺炎疫情持續下，新地(0016)代理副總經理（推廣）李少芬表示，過去兩個月，集團旗下觀塘旗艦商場apm約30家餐飲商戶，推出多項新折扣優惠，並特設外賣自取熱線，為商場帶來額外1.5萬宗生意。李續指，集團決定加碼，在下月推出多項餐飲優惠，包括高達50%禮券回贈及寫字樓員工外賣自取優惠等。

英皇蠔涌擬增建洋房至15幢

另英皇國際（0163）再就西貢蠔涌項目，向城規會提交修訂方案，項目位於西貢蠔涌丈量約份第210約多個地段連同毗鄰政府地，地盤面積約7萬方呎，地盤面積較2018年獲批方案增4000方呎，發展商維持地積比率0.4倍發展，擬建15幢3層高洋房，較過去增加2幢洋房，總樓面面積約2.6萬方呎。

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