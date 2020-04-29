經濟

香港地產

御龍山特色戶8000萬沽 項目一手新高

【明報專訊】近期未有全新大盤推出，但發展商仍積極推售貨尾單位，其中信置（0083）開售12年的火炭御龍山，以招標形式售出全盤最後一伙，作價8000萬元，創項目一手新高；另華懋西貢洋房項目玥廬，推售近一年後開齋，以9542萬元售出一幢洋房，兩宗大額交易共涉資逾1.75億元。

近期推出多個貨尾盤的信置，繼早前推售馬鞍山銀湖‧天峰餘貨後，日前亦推出御龍山最後1伙待售特色戶招標，為9座63樓A室天池屋，實用3070方呎連1505方呎平台、連雙車位，成交價8000萬元，實呎26,059元，成交價為御龍山一手成交價新高。

奧柏‧御峯連平台戶賣2938萬

另信置同系大角嘴奧柏‧御峯亦以招標形式售出1座38樓B室頂層連平台特色戶，成交價2938.8萬元，為項目一手新高成交價，單位實用1021方呎連838方呎平台，實呎28784元。此外，早於去年5月底已公布首份銷售安排的華懋玥廬，錄首宗成交，項目以9542.09萬元售出6號屋，實用3284方呎，實呎29056元，屬4房(3套)間隔，設私人升降機、私家車庫、泳池及花園。

另中信泰富馬鞍山現樓峻源昨最新售出2伙，包括3座15樓B室，屬實用922方呎3房戶，成交價1818萬元、實呎逾1.97萬元；另2座5樓A室，屬實用1185方呎3房戶，成交價1918萬元、實呎逾1.61萬元。峻源4月至今累沽約11伙、套現逾2億元。

Downtown 38今開售最後5伙特色戶

新地（0016）旗下已屆現樓的土瓜灣Downtown 38，今發售最後5伙、實用291至561方呎的頂層特色戶，個別折實呎價最高逾3萬，單位折實售價887.6萬元起。

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